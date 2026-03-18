名護市・辺野古の沖合で2隻の船が転覆し2人が死亡した事故で、亡くなった女子生徒と同じ船に乗っていた男性がJNNの取材に応じました。平和丸の乗組員「船内に（水が）入るというよりは、うねりの力で一気に転覆です」この船は、最初に転覆した船を助けに行こうとして転覆しました。平和丸の乗組員「亡くなった女性も（後に転覆した）平和丸だったので、（救助に行かず）引き返すべきだった。すごく後悔している。ここまでの高波が