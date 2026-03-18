【ワシントン共同】米国家情報長官室は18日に公表した世界の脅威に関する年次報告書で、中国が現時点で2027年までの台湾侵攻は計画していないと分析した。一方、武力衝突を避ける形で台湾を統一する準備を進めているとしている。