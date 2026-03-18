きょう午前、名古屋市のマンションの建設現場で爆発事故が起きました。この爆発で工事関係者の60代の男性が煙を吸って病院に運ばれましたが、症状は軽く、意識はあるということです。現場は住宅街で、近くのマンションでは天井が壊れるなど、爆発の影響とみられる被害も出ています。金属の溶接や切断などに使う、可燃性の「アセチレンガス」のボンベが爆発したとみられ、警察と消防が詳しい原因を調べています。