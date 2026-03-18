反町隆史、大森南朋、津田健次郎出演のフジテレビドラマ「ラムネモンキー」第１０話が１８日に放送された。吉井雄太（反町隆史）たちは、マチルダこと宮下未散（木竜麻生）に娘がいたことを知り、悲しい過去を抱えたマチルダが綺麗に生きようとしていたことを知り…次回が最終回。ラストの次回予告は、キョトンとした表情のマチルダが１０秒以上映り続け、まばたきしながら視線をおろして、どこかうれしそうな笑みを浮かべた