日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・牧原大成内野手が１８日、チームに合流した。この日ともに合流した周東と同じく、２大会連続の選出だった。代表では「スタートでいくというよりも、終盤の守備固め、代走というところが求められていたと思う。気持ちも揺らぐことなく、そこに徹することができたと思う」と外野全ポジションと二塁を守るなど、献身的に貢献した。チームは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・