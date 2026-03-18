日本代表としてＷＢＣに参加していたソフトバンク・周東佑京外野手が１８日、チームに合流した。自身、２大会連続の選出となった今大会。１０日のチェコ戦（東京ドーム）では二盗に成功するだけでなく、１点リードの８回２死一、二塁で３ランを放った。７日の韓国戦（東京ドーム）の９回には中堅の守備で好捕も披露。まさに走攻守で力を発揮した大会だった。それでも、チームは１４日（日本時間１５日）の準々決勝・ベネズエラ