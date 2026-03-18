【ナイロビ共同】2011年に独立したアフリカ・南スーダンの東部ジョングレイ州などで昨年末以降、政府軍と対立勢力の戦闘が拡大し、国連によると、新たに26万人超が避難民となった。国連は、13〜18年に推計40万人が死亡した内戦が「再燃する恐れがある」と警鐘を鳴らす。中東情勢の悪化で、人道援助に支障が出ると危ぶまれている。国連や現地報道によると、政府軍と対立するのは職務停止中のマシャール第1副大統領を支持する武