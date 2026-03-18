東大の鈴木一人教授と笹川平和財団の小林祐喜・主任研究員が１８日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイスラエルによる対イラン軍事作戦について議論した。トランプ米大統領がホルムズ海峡への各国の艦船派遣は必要ないと主張したことについて、鈴木氏は「『勝っているから助けは要らない』という米国内向けのメッセージだ」と分析した。小林氏は、トランプ氏が主張するイランの核保有阻止に関し、イランはウラン