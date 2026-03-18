イランのタスニム通信は18日、ペルシャ湾沿いにあるイラン南部ブシェール州の主要な天然ガス施設が、イスラエル軍の攻撃を受けたと報じました。ガスの精製施設4か所が損傷し、現在、4つの施設が稼働停止状態にあるということです。このガス田は、世界最大規模とされています。