福本莉子が主演を務めるプレミアムドラマ『勿忘草の咲く町で ～安曇野診療記～』が、NHK BSP4K・NHK BSにて6月28日より放送されることが決定した。 参考：『ラムネモンキー』の“原点”に『北の国から』？生きていくために必要な“空想”のススメ 本作は、『神様のカルテ』や『スピノザの診察室』などをの現役医師の小説家・夏川草介の同名小説を原作としたヒューマンドラマ。清らかな水と澄みき