清水エスパルスのオレンジアンバサダーを務めるモデルの広瀬晏夕さんが17日に自身のインスタグラム(@loveanyu_official)を更新し、ユニフォーム姿のショットを披露した。清水は18日に敵地で行われたJ1百年構想リーグWEST第7節でアビスパ福岡と対戦。広瀬さんは前日に試合の告知とともに「今季初の連戦。相手の堅守を打ち破りアウェイ初勝利を 90分で掴みましょう」と綴り、前回のホームゲーム時と思われるユニフォーム姿の写真