[3.18 J1百年構想リーグEAST第7節 浦和 1-1(PK2-4) 柏 埼玉]J1百年構想リーグEASTは18日に第6節を行い、埼玉スタジアムでは浦和レッズと柏レイソルが対戦した。後半4分に浦和が先制するも、21分に柏が追い付いて1-1でPK戦に突入。柏がPK戦を4-2で制して最下位を脱出している。ホームの浦和は前節東京V戦(●0-1)から先発3人を入れ替え、FWオナイウ阿道、DF長沼洋一、DF石原広教らを先発起用。一方、アウェーの柏は前節町田戦(●