[3.18 J1百年構想リーグWEST第7節 名古屋2-1広島 豊田ス]名古屋グランパスがホームでサンフレッチェ広島に2-1で競り勝った。開始早々の先制劇だった。5分、右サイドからMF森島司がCKを上げると、弾かれて入れ直したボールをファーサイドでFW山岸祐也がダイレクトで合わせて蹴り込み、先制に成功する。山岸は2試合ぶりとなる今季4点目。ただ後半に入ると広島も反撃をみせる。5分、MF川辺駿の出した横パスをゴール中央から鈴木