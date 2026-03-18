◇明治安田J1百年構想リーグ第7節鹿島3―0町田（2026年3月18日MUFG国立）鹿島のDF関川郁万が18日の町田戦で、約10カ月ぶりの公式戦復帰を果たした。3―0とリードを広げた直後の後半48分に途中出場。ピッチサイドでのユニホーム姿が大型ビジョンに映し出されると、観客席が大きく沸いた。長期のリハビリを乗り越えたセンターバックは「苦しい時、つらい時、いろんなことがありましたけど、全てが報われた瞬間だった」と感慨