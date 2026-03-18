【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は１８日、どの加盟国からでもオンライン上で４８時間以内に会社を設立できる新制度を発表した。起業家はこれまで２７加盟国それぞれの法規制を順守せざるを得ず、事業拡大の課題となっていた。ＥＵは経済規模が大きいが、加盟国ごとに市場が分断され、企業にとって事業拡大の妨げになっている。欧州委は２０２８年までに「一つの市場」を実現することを目指