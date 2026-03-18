18日、高市首相が日米首脳会談に臨むため、アメリカに向けて出発しました。一方、ワシントンで待つトランプ大統領は、ホルムズ海峡の安全確保に向けた各国からの支援について「必要ない」と表明するなど、発言が変化しています。アメリカのワシントンから中継です。──1時間ほど前に日本を出発した高市首相ですが、首脳会談の準備はどうですか？高市首相は18日も国会出席などの合間に、会談に向けた準備を断続的に行っていました