トレンドのトラッドスタイルに取り入れたいシャツ。人と差をつけるなら、デザイン性の高いアイテムを選ぶのがおすすめです。今回は【ZARA（ザラ）】から、ペプラムシルエットや共布リボン付きなど、一癖きいたシャツをご紹介。ブルーやピンク、イエローやホワイトといった春らしいカラーをピックアップしました。プラスワンでシーズンムードもおしゃれ度もアップするシャツは、ベーシックなシ