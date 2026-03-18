メ～テレ（名古屋テレビ） 18日夕方、愛知県一宮市で住宅2棟が焼ける火事があり、焼け跡から性別と年齢のわからない1人の遺体が見つかりました。 消防によりますと、18日午後5時ごろ、一宮市萩原町串作の住宅で、「家が燃えている」と近くに住む人から通報がありました。 消防車など11台が出動し、火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、南側の住宅1棟に延焼しました。