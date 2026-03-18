フリーアナウンサーの生島ヒロシが17日、4月5日スタートのラジオ「生島ヒロシの日曜9時ですよ～」(文化放送)で活動を再開することが、都内で行われた同局の定例社長会見で発表された。生島は昨年１月、「複数の関係者に対するハラスメント」を理由に無期限で活動を自粛していた。生島は復帰にあたり、「セカンドチャンスをくれた。その勇気に報いないといけない」と意気込んだ。 同局の田中博之社長は、