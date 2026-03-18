テレビアニメ『【推しの子】』第3期の第35話（最終話）が、次週1時間スペシャルで放送されることが決定した。【画像】ついに最終回…公開された【推しの子】ビジュアル『【推しの子】』は、芸能界の光と闇を描いた物語。産婦人科医として働くゴローが主人公で、推しのアイドル・星野アイと出会うが、ある出来事で死んでしまいアイの子ども・アクアに転生してしまう。それをきっかけに、彼女と同じ芸能界の道へ進んで行くストー