チームをけん引する活躍が期待される横浜ＤｅＮＡ・牧（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１８日、ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場した牧秀悟内野手（２７）が、２０日の西武とのオープン戦（ベルーナ）から１軍に合流すると発表した。帰国後は球団と今後の調整について話し合っていた。２０日からの試合出場について、相川監督は「もう一度、本人と話をして決める。こちらとしては、いつでも。体調次第です」と語