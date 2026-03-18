ボートレース尼崎のＧＩ「尼崎市政１１０周年記念尼崎センプルカップ（開設７３周年記念）」は１８日、準優勝戦が行われ、優勝戦出場メンバーが決まった。池田浩二（４７＝愛知）は５日目準優１１Ｒを２コースから差して２着を確保。これで５節連続となる優出を決めた。「５連続優出している中では伸びはいいね。回り足は序盤より良くはなってきた。伸びに振れば出て行くと思う」。普段は辛口の池田が高評価するほどの信頼を