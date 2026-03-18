オンラインストア限定で「ワイモバイル SIM トライアル」が3月2日より提供中！ソフトバンクは17日、携帯電話サービス「Y!mobile」の公式Webショップ「ワイモバイルオンラインストア」限定で2026年3月2日（月）12：00より提供している「ワイモバイル SIM トライアル」を2026年3月31日（火）に終了すると案内しています（金額はすべて税込）。ワイモバイル SIM トライアルはワイモバイルオンラインストアにおける専用Webページ（ htt