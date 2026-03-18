女優の吉岡里帆が１８日に自身のＳＮＳを更新し、最新ショットを公開した。吉岡はインスタグラムにて、ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」（日曜・後８時）のトークライブへの出演を告知。さらに「ＮＨＫスペシャル秀吉と京都の秘密 〜最新探査豊臣家の興亡〜」でナレーションを務めることをファンに伝えると、上下黒のコーデにレザーシューズ、メガネを合わせた姿や景色を眺める様子の横顔ショットをアップした。この投稿