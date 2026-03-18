お笑いコンビ「ジャングルポケット」太田博久の妻でモデルの近藤千尋が１８日までに自身のＳＮＳを更新し、衣装ショットを公開した。インスタグラムに「テレビの衣装も春めいてます」とつづると共に、春らしいピンク色の衣装姿を披露した。続けて「子供部屋の改造をしていたら毎日寝不足です笑笑新生活に向けて整えていかないと明日も頑張りましょう〜」と記した。この投稿にファンからは「春らしくてとてもお似合いで