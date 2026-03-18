◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・ライト級（６１・２キロ以下）タイトルマッチ１０回戦〇王者・宇津木秀（判定）同級１２位・アオキ・クリスチャーノ●（３月１８日、後楽園）ＷＢＯアジアパシフィック・ライト級タイトルマッチで、王者・宇津木秀（３１）＝ワタナベ＝が挑戦者の同級１２位アオキ・クリスチャーノ（３７）＝角海老宝石＝を３―０の判定で下し、３度目の防衛に成功した。重心を低くして懐に入