トランプ大統領は18日、SNSに、アメリカメディアの記事を引用する形で、ホルムズ海峡の安全確保に「同盟国は積極的に協力すべきだ」と投稿しました。トランプ大統領はSNSで先ほど、大衆紙ニューヨーク・ポストの記事を引用する形で、「アメリカの同盟国はしっかりすべきだ。ホルムズ海峡の開放に向けて積極的に協力すべきだ」と投稿しました。ホルムズ海峡の安全確保に向け、各国の支援は「必要ない」と表明したトランプ氏ですが、