防府競輪場のG2「第10回ウィナーズカップ」（優勝賞金3090万円）が19日、開幕。18日は前検が行われた。防府競輪場でのビッグレース開催は15年4月の共同通信社杯以来、約11年ぶりとなる。小林泰正（31＝群馬）は熊本全日本選抜の初日に先行し、3着に粘り込む上々の動きを披露。ただ、レース後には倒れ込み嘔吐（おうと）し、そのまま病院へ運ばれ欠場となった。「子どもの胃腸炎をもらったみたい。調子が良かっただけに…」と