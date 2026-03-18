時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』などを手がけた細田守監督の映像世界が体感できる展覧会『細田守の原点/展』が、6月20日から開催されることが発表されました。『時をかける少女』の公開20周年を記念して開催される本展。今なお多くのファンを生み続けている『時をかける少女』『サマーウォーズ』『おおかみこどもの雨と雪』を中心に、絵コンテ、レイアウト、原画、美術ボードなどの制作資料を過去