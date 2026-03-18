アメリカのニュースサイト「アクシオス」は18日、イスラエルの高官2人の話として、イスラエル空軍がイランの南西部にある天然ガス処理施設を攻撃したと報じました。高官は攻撃について、トランプ政権に承認を得て連携をとって行ったものだとしています。イランのタスニム通信の関係者は、ガス田にある複数の施設が攻撃を受け、緊急対応チームが消火活動を行っていると報告しているということですが、被害の詳細は分かっていません