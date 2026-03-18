（資料写真）１８日午後９時１５分ごろ、鎌倉市岡本のＪＲ東海道線大船─藤沢間で人身事故が発生した。ＪＲ東日本によると、同線の東京─熱海間の上下線と湘南新宿ライン（新宿駅以南の東海道線）で一時運転を見合わせていたが、約２時間後に全線で運転を再開。２本が運休、計３１本が最大約２時間遅れ、約２万２千人に影響した。