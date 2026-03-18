元ＮＭＢ４８の白間美瑠が１８日までに自身のＳＮＳを更新。モデルでタレントの加藤ゆうみと三重県の伊勢シーパラダイスを訪れた際の写真を公開した。インスタグラムを更新し、「伊勢シーパラダイスすごいよっっカトちゃん会いたいな」とつづり写真を複数枚アップ。加藤とともにチンアナゴの顔出しパネルから顔を出すショットや、超至近距離でカワウソと触れ合う様子、大きなセイウチと触れ合う様子の写真を披露した。この