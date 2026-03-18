中国国防部の蔣斌報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京3月18日】中国国防部の蔣斌（しょう・ひん）報道官は18日、記者を乗せて黄岩島付近をパトロールしていたフィリピン沿岸警備隊の偵察機が7日に中国艦に無線で追い払われたとの報道に関し、中国が自国の管轄海域で正常な権益保護と法執行活動を行うのは当然だと指摘した。また、フィリピン沿岸警備隊が南中国海でのパトロールを強化し、国民への情報発信を