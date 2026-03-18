テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが１８日に自身のＳＮＳを更新。衣装ショットを投稿した。「綺麗なアイスブルーサテン素材で着心地も軽やかなセットアップラッフルパーツがついた動きのあるパンツがアクセントで可愛かったです」とつづり、上下真っ白のセットアップ衣装を披露した。この投稿に「爽やかなコーデとてもお似合いです」「桝田さんスタイル良くてめちゃくちゃ素敵ですね」「沙也香さんカワイイ」「いつも