2026年3月12日、声優の下野紘が声帯炎と診断されたことを報告し、中国のネットユーザーからいたわるコメントが寄せられている。「鬼滅の刃」の我妻善逸（あがつまぜんいつ）役で知られる下野の所属事務所・アイムエンタープライズは「弊社所属役者 下野紘に関しまして、医療機関を受診したところ、声帯炎と診断されたため、各制作会社様と協議の上、ラジオ番組の生配信並びに放送の出演を見合わせることとなりました」と報告した。