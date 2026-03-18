2025年12月から7人での活動を開始したボーイズグループ・TAGRIGHTが、22日放送の日本テレビ系『シューイチ』で初のスタジオ生パフォーマンスを披露することが発表されました。同じオーディションに参加していた西山智樹さん（26）と、前田大輔さん（25）の2人が中心となり、自らメンバーを探して結成するというスタイルで誕生した7人組ボーイズグループ・TAGRIGHT。3月16日には、結成までの軌跡を追った特別番組が放送され、5月か