ボートレースからつのＧII「唐津ＭＢ大賞〜スター候補チャレンジマッチ〜」は１８日、予選２日目が行われた。津田陸翔（２５＝広島）は初日５着で迎えた２日目前半５Ｒは３コースから５着。２コース発進の後半９Ｒは、山田祐也のスリット攻勢にも１Ｍ差し粘り、３周２Ｍで篠原晟弥を逆転し３着をもぎ取った。「やっとマシになってきた。行き足、伸びはもともと良かったが、そこに乗り心地も持ってこられた。体感も良かった。上