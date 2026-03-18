ボートレース宮島の「ヴィーナスシリーズ第２４戦第１１回マクール杯」は１８日、予選２日目が行われた。宮崎安奈（２７＝埼玉）は２日目前半２Ｒでイン逃げを決めると、後半９Ｒは４コースから差して連勝ゴール。ここまで２、１、１着のオール２連対と快走する。相棒６５号機は前節で笠置博之がチルト３度を駆使してＶ。今節は前検から新ペラでのスタートとなったが「悪くないです。後半は４号艇なので伸び寄りにしたけど回