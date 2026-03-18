ボートレース尼崎のＧＩ「尼崎市政１１０周年記念尼崎センプルカップ」は１８日、６Ｒに４枠で出走した山下大輝（２９＝兵庫）が４コースからまくって快勝。年齢制限のないＧＩ初勝利を地元周年記念で飾った。２着に２枠の斉藤仁、３着に５枠の徳増秀樹が入り、３連単は１０万５２９０円のビッグ配当。８Ｒ後には水神祭が行われ、兵庫支部の選手ら抱えられて水面にドボン。「地元周年初出場で初の１着はうれしいです。でも