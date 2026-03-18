巨人の阿部慎之助監督（４６）は１８日、一軍に合流した侍ジャパンメンバーの大勢投手（２６）について言及した。２大会連続でＷＢＣに出場した大勢は、１６日にマイアミから帰国。この日は、ヤクルトとのオープン戦が行われる東京ドームで、およそ１か月ぶりに一軍に合流した。阿部監督は右腕について「本人にもう調整は任せている。もしかしたら、次の３つは投げない」と１９日から行われる楽天とのオープン戦３連戦（東京