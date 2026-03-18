Image: NASA via Gizmodo US 言ってることがかっこよすぎる。NASAの月探査計画は新長官のもと、大幅な見直しが進行中。来年は月面が活気あふれる場所になるかもしれません。NASAのジャレッド・アイザックマンは先日、『SpaceFlight Now』のインタビューで、「2027年には毎月1回の月面着陸ミッションを実施する」という野心あふれる計画を明らかにしました。こうした定期ミッションの目的は、