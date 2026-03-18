◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節ＦＣ東京２―１千葉（１８日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１千葉はＦＣ東京に１―２で敗れた。小林慶行監督は試合を総括し「レベルの高い相手に対して非常にタフな戦いになった。選手たちはしっかりと表現してくれている。続けるだけ」と語った。この日はＧＫに鈴木椋大、センターバックに鳥海晃司、鈴木大輔を起用した。指揮官は「連戦というところ」と意図を明かした。