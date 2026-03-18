「モーニング娘。’２５」を卒業し吉本興業への移籍を発表した生田衣梨奈が１８日に自身のＳＮＳを更新。ファン驚きのショットを公開した。生田は「ＳＨＩＢＵＹＡ」とつづり、東京・ＳＨＩＢＵＹＡ１０９の前で撮影したショットをアップ。金髪ロングヘアに派手なメイクを施したギャル姿を披露した。この投稿にファンからは「えーーーーー！！！！ビックリ！」「憧れてたギャル、めちゃ似合ってるね」「ギャルえりかわいい