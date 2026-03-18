１８日、出版発表会と座談会に出席した香港特別行政区の李家超（り・かちょう）行政長官（中央）。（香港＝新華社記者／陳鐸）【新華社香港3月18日】「習近平経済文選」第1巻と「習近平と大学生の友人たち」の第1、2巻の中国語繁体字版がこのほど、香港特別行政区の聯合出版集団から出版され、出版発表会と座談会が18日、香港で開かれた。１８日、「習近平経済文選」第１巻と「習近平と大学生の友人たち」の第１、２巻の中国語繁