天皇陛下は１８日、皇居・御所で「第５４回医療功労賞」（読売新聞社主催、ＪＣＲファーマ、玉川衛材協賛）を受賞した１０人の医療従事者と面会された。宮内庁などによると、陛下は、受賞者の活動が健康維持や増進に寄与し、地域の人々を支えていることをねぎらい、皇后さまからのお祝いの気持ちを伝えられた。東日本大震災や能登半島地震の被災地で働く医師や理学療法士らに「大変でしたね」などと話された。面会に先立ち、