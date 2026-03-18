「ももいろクローバーＺ」の高城れにが１８日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜・午後９時）に出演。睡眠時間が極端に短いことを明かした。今回は「ロングスリーパー＆ショートスリーパー春の快眠ＳＰ」。短い睡眠でも大丈夫なショートスリーパー代表として出演の高城はＭＣの「くりぃむしちゅー」上田晋也に「睡眠時間は何時間くらい？」と聞かれると「私は休みの日だと、２時間くらいです」と即答。「休みの