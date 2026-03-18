◆Ｊ１百年構想リーグ西▽第７節神戸２―２（ＰＫ３―５）Ｇ大阪（１８日・ノエビアスタジアム神戸）神戸はホームでＰＫ戦の末、Ｇ大阪に敗れて首位を明け渡し、２位に後退した。この日は元日本代表ＦＷ大迫勇也と同ＭＦ武藤嘉紀がベンチ外。今季就任したミヒャエル・スキッベ監督はその理由について「大迫は筋肉系の問題」と説明。さらに、武藤については「手術した。何週間か欠場する。正確なことは言えない」と部位などは明