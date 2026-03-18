◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第７節ＦＣ東京２―１千葉（１８日・フクダ電子アリーナ）ＦＣ東京が千葉を２―１で下した。松橋力蔵監督は試合を総括し「９０分で決着をつけられて非常にうれしい。選手の頑張りに感謝している」と選手をたたえた。同点に追いつかれた直後の佐藤龍之介の決勝ゴールには、直前の失点に関与していたこともあり指揮官は「自作自演」とコメント。「勝ったから言えますけど、我々が目標にしてい