◆オープン戦巨人８―０ヤクルト（１８日・東京ドーム）巨人の育成３年目・宇都宮葵星内野手（２１）がオープン戦初安打初打点をマークするなど途中出場ながら２安打を放ち「まず１本出てよかったです」とはにかんだ。ヤクルト戦の６回の守備から出場。その裏無死一、三塁で初打席を迎えると２番手左腕・田口の外角直球を捉え、打球は鋭く中前に抜けた。オープン戦５打席目でうれしい初安打初打点。さらに７回にも左翼への二