明治安田J1百年構想リーグ・地域リーグラウンド第7節の全10試合が18日に行われた。“東の首位攻防戦”は鹿島アントラーズに軍配。開始早々の5分に鈴木優磨が先制点を決めると、前半終了間際の44分には三竿健斗の追加点でリードを広げる。後半はFC町田ゼルビアの反撃を凌ぎつつ、アディショナルタイムにはアレクサンダル・チャヴリッチが決定的な3点目を奪い、3−0で6連勝を達成した。3連勝を逃した町田に変わってFC東京が2位